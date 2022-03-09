Украина в течение недели может присоединиться к энергосистеме Европы — Finance.ua

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Украина в течение недели может присоединиться к энергосистеме Европы

Сегодня 09:30Энергетика
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Украина в течение недели может присоединиться к энергосистеме ЕвропыУкраина в течение недели может присоединиться к энергосистеме Европы
Украина в течение недели может присоединиться к энергосистеме Европы — к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Он отметил, что на сегодняшний день, решаются технические вопросы присоединения энергосистемы Украины к ENTSO-E. «Буквально на днях все будет закончено. И мы очень оптимистично смотрим и в ближайшую неделю ожидаем на наше присоединение», — сказал он.
Энергосистема Украины с 24 февраля отключилась от систем россии и Беларуси и перешла в изолированный режим.
Объединение с ENTSO-E позволит Украине получить дополнительные надежные поставки электроэнергии на случай непредсказуемых действий кремля. На первом этапе после присоединения будут возможны лишь технические перетоки э/э для поддержки системы в экстренных случаях. Коммерческие, то есть экспорт и импорт пока проводить не будут.
По материалам: РБК-Україна
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