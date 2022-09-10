Украина увеличит экспорт электроэнергии в ЕС: в какие страны — Finance.ua
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Украина увеличит экспорт электроэнергии в ЕС: в какие страны

Казна и Политика
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Отныне общий объем доступной пропускной способности электросетей между энергосистемами Украины и ЕС в дневные и вечерние часы увеличился до 300 МВт, а ночью останется на уровне 250 МВт.
Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила до 300 МВт доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Больше электроэнергии от украинских экспортеров будет поступать в европейские страны в часы наибольшего потребления электроэнергии. В частности, с 7:00 до 23:00 (по европейскому времени) (16 часов подряд) — с понедельника по пятницу и с 9:00 до 23:00 (по европейскому времени) (14 часов подряд) — в субботу и воскресенье. Увеличенные объемы электроэнергии начнут поступать уже в понедельник, 5 сентября.
«Таким образом, общий объем доступной пропускной способности электросетей между энергосистемами Украины и ЕС в дневные и вечерние часы увеличился до 300 МВт, а ночью останется на уровне 250 МВт», — рассказали в «Укрэнерго».
В первый день поставки 5 сентября на аукционах по доступу к межгосударственным пересечениям в дневные и ночные часы он будет распределяться в направлении Румынии в объеме 125 МВт, а в Словакии — 175 МВт. С 6 сентября в обе страны поровну: по 150 МВт в дневное и вечернее время и по 125 МВт ночью в каждую страну.

Энергетический кризис в Европе

В Европе в последние дни лета 2022 года впервые в истории цены на электроэнергию превысили отметку в 1000 евро за МВт-час. Скачок цен происходит на фоне набирающего обороты энергетического кризиса и вызван сокращением поставок в ЕС природного газа из россии. Также цены ползут вверх из-за сокращения генерации французскими атомными станциями. Только с 28 августа цены эталонных контрактов на электроэнергию подорожали на 25%.
По материалам:
Фокус
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