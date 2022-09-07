Украина увеличила импорт горючего в 12 раз — Finance.ua

Украина увеличила импорт горючего в 12 раз Сегодня 05:57 — Технологии&Авто

Украина за полгода войны увеличила импорт автомобильного топлива в 12 раз — почти с 60 тыс. тонн в марте до 710 тыс. тонн в августе.

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики.

Если в марте было импортировано только 58,8 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, то в мае поставки выросли до 380,8 тыс. тонн, а в августе — до 709,5 тыс. тонн.

В последнее время цены на бензин снижались, а на дизельное топливо росли. Так, в пятницу, 2 сентября, бензин в группе предлагался в среднем в стране за 40,75 грн/л, что по сравнению с минувшей пятницей дешевле на 0,5 грн/л. Предложения дизельного топлива в среднем были на уровне 47,75 грн/л, а недельное повышение цены составило 1,5 грн/л.

Предполагается, что акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров, на автогаз — 52 евро за 1000 литров.

Напомним, за месяц автогаз на АЗС подешевел на 10%. Впрочем, по мнению экспертов, из-за возвращения акциза этот вид горючего может подорожать на несколько гривен.

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