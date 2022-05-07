Украина способна обеспечить только 35% необходимого экспорта-импорта — Finance.ua

Украина способна обеспечить только 35% необходимого экспорта-импорта

Сегодня 19:42 — Аграрный рынок

Украина сейчас может обеспечить не более 10% довоенного товарооборота через морские порты.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, передает «Радио Свобода»

«В обычном режиме работают дунайские порты. Сейчас мы можем обеспечить экспорт или импорт не более 10% от товарооборота, который в мирное время обрабатывался всеми морскими торговыми портами», — отметил он.

Замминистра добавил, что были приняты определенные меры для того, чтобы увеличить объем переработки дунайских портов — по итогам апреля по сравнению с февралем переработка увеличилась почти в четыре раза. Работа над этим вопросом продолжается.

«И вместе с западными границами, где происходит экспорт-импорт с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта, мы сможем принять 35% экспорта-импорта по сравнению с необходимым», — уточнил Васьков.

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