Украина создает международный реестр ущерба — Finance.ua

Украина создает международный реестр ущерба Сегодня 12:24

Украина создает международный реестр ущерба

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая рассказала несколько деталей по созданию Украиной международного реестра ущерба.

По ее словам, после принятия Генеральной ассамблеей ООН 14 ноября резолюции о создании международного компенсационного механизма Украина активно начала работу над созданием международного реестра ущерба.

Что это даст

"Сейчас он находится в стадии разработки, но у нас уже есть понимание, как он должен выглядеть, и мы уже предложили нашим партнерам дизайн и организационную структуру реестра. Международный реестр ущерба должен стать неотъемлемой частью компенсационного механизма.

Реестр будет фиксировать в документальной форме доказательства и информацию о претензиях по поводу убытков, потерь, повреждений, разрушений физических и юридических лиц (как частных, так и государственных) и государства Украины", — рассказала чиновница.

Международный реестр убытков будет связан с другими государственными реестрами, чтобы получать информацию об утраченном имуществе, географических и временных данных, связанных с полномасштабным вторжением после 24 февраля.

«Основными критериями, по которым ущерб будет включаться в реестр, это территориальность — они должны иметь место на территории Украины — и время их возникновения. Сейчас мы обсуждаем с партнерами временные промежутки — это будет исключительно после 24 февраля 2022 года, или будут включаться убытки, нанесенные с 2014 года», — пояснила замминистра.

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