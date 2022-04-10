Украина сняла запрет на экспорт говядины и КРС и заменила его лицензированием — Finance.ua

Украина сняла запрет на экспорт говядины и КРС и заменила его лицензированием

Сегодня 20:23 — Аграрный рынок

Украина отказалась от введенного 5 марта запрета на экспорт живого крупного рогатого скота (КРС) (код по УКТВЭД 0102), мяса КРС мороженого (код 0202) и мяса и съедобных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных; съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов: мяса КРС (код 021020).

Согласно постановлению Кабинета Министров № 422 от 9 апреля, опубликованному на его сайте в ночь на воскресенье, вместо нулевых квот введено лицензирование экспорта этих товаров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал, что урожай зерновых в этом году, вероятно, будет на 20% меньше, чем в прошлом. Это произойдет из-за сокращения посевных площадей после вторжения россии.

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