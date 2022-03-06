Украина призвала лишить РФ и Беларусь членство в МВФ — Finance.ua
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Украина призвала лишить РФ и Беларусь членство в МВФ

Сегодня 19:23Казна и Политика
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Премьер-министр Денис Шмигаль официально обратился к странам-союзницам с призывом прекратить членство России и Беларуси в Международном валютном фонде и Группе Всемирного банка.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
«Только что подписал официальное обращение в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию о прекращении членства России и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну», — заявляет Шмигаль.
Он отметил, что в письме Украина апеллирует к Соглашению с МВФ и уставу Международного банка реконструкции и развития, и указывает на отвергнутые странами статьи.
«Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Именно поэтому МВФ дает странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат», — объяснил премьер.
Шмигаль просит поддержки стран Группы Семы в реализации процедуры по приостановлению операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращению их членства в этих организациях.
По материалам: Економічна Правда
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