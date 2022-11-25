Украина получит грант на $4,5 миллиарда от Всемирного банка — подписано соглашение — Finance.ua
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Украина получит грант на $4,5 миллиарда от Всемирного банка — подписано соглашение

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Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере $4,5 млрд.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Указанные грантовые средства предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в Целевой фонд многих доноров в качестве третьего дополнительного финансирования в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».
«Мы благодарны правительству Соединенных Штатов Америки и команде Всемирного банка за продолжительное сотрудничество, финансовую поддержку и солидарность с Украиной. Указанные грантовые средства — это очередной весомый вклад в финансирование неотложных потребностей нашей страны. Это позволит нам и далее обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и помощь для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором», — отметил во время подписания соглашения Марченко.
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Привлеченные гранты от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 млрд долл. США будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.
На сегодняшний день в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» на общую сумму 6,3 млрд долл. США и 1,441 млрд евро, из них грант 5,8 млрд долл. США. Эти средства направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, а также оплаты медицинских услуг по программе медицинских гарантий как на национальном, так и на региональном уровнях.
По материалам:
Укрінформ
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