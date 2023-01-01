Украина получила $31 млрд международной помощи с начала войны — Finance.ua

Украина получила $31 млрд международной помощи с начала войны Сегодня 02:38 — Казна и Политика

Украина получила $31 млрд международной помощи с начала войны

Украина за период с 24 февраля 2022 года привлекла более $31 млрд от международных партнеров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В этом году мы не раз говорили о том, что битвы выиграют армии, а в войнах побеждают экономики. Нам удалось удержать стабильность в финансовой, банковской и экономической сфере. Нам удалось профинансировать все ключевые расходы бюджета. Мы не задерживали пенсии, зарплаты врачам или учителям. Еженедельно мы проводили и проводим постоянные переговоры, чтобы мобилизовать больше поддержки для Украины. За эти 10 месяцев мы уже привлекли более $31 млрд от наших партнеров», — сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что власти также понимают, как будут финансировать бюджет и восстановление в следующем году.

«Еще одним шагом в поддержку здоровых государственных финансов стала успешная долговая политика. Переговоры, проводимые правительством и Министерством финансов, завершились тем, что все платежи по внешнему долгу были отсрочены на два года. Около 200 млрд грн удалось привлечь от продажи военных облигаций. Международная поддержка стала очень важной», — заявил Шмыгаль.

В то же время он отметил, что 2/3 всех средств, которые Украина получила в бюджет, это внутренний ресурс — уплата налогов, пошлин, покупка облигаций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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