Украина остановила импорт электроэнергии из Беларуси — Finance.ua

Согласно информации на сайте компании, полностью остановлены операции по экспорту и импорту электроэнергии из других стран.
Это происходит планово, потому что с 24 по 26 февраля пройдет первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме.
Напомним, оператор Объединенной энергосистемы Украины — НЭК «Укрэнерго» — объявил о проведении испытания работы энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме в конце февраля.
Работа в изолированном режиме — это испытание, проводимое в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Испытания должны проводиться в два этапа: в зимний и летний периоды.
Испытания в изолированном режиме и предстоящая синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут производиться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирования станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина готова полностью объединиться с энергосистемой Европы и тем самым отсоединиться от России и Беларуси в 2023 году.