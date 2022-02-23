Украина остановила импорт электроэнергии из Беларуси — Finance.ua

Украина остановила импорт электроэнергии из Беларуси

Сегодня 12:18 — Энергетика

Электроэнергия, pixabay.com

Украина временно приостановила импорт электроэнергии из Беларуси, поскольку готовится к работе энергосистемы в изолированном режиме.

Об этом свидетельствуют данные оператора Объединенной энергосистемы Украины — госкомпании НЭК «Укрэнерго».

Согласно информации на сайте компании, полностью остановлены операции по экспорту и импорту электроэнергии из других стран.

Это происходит планово, потому что с 24 по 26 февраля пройдет первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме.

Напомним, оператор Объединенной энергосистемы Украины — НЭК «Укрэнерго» — объявил о проведении испытания работы энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме в конце февраля.

Работа в изолированном режиме — это испытание, проводимое в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Испытания должны проводиться в два этапа: в зимний и летний периоды.

Испытания в изолированном режиме и предстоящая синхронизация энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут производиться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Результаты тестирования станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина готова полностью объединиться с энергосистемой Европы и тем самым отсоединиться от России и Беларуси в 2023 году.

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