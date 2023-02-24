Украина опустилась в мировом рейтинге выплавки стали — Finance.ua

Украина опустилась в мировом рейтинге выплавки стали Сегодня 21:24 — Казна и Политика

Украина опустилась в мировом рейтинге выплавки стали

Украинские металлургические компании по итогам января 2023 года сократили производство стали на 84,7% по сравнению с соответствующим месяцем 2022-го — до 284 тыс. т. Таким образом, Украина опустилась на 35-е место в глобальном рейтинге 64 стран — производителей стали.

Об этом сообщает ОП «Укрметаллургпром» со ссылкой на данные World Steel Association.

В январе 2022 года Украина занимала 13 место в глобальном рейтинге, объемы выплавки стали в указанный период составляли 1,85 млн т.

В первую тройку стран-производителей, по версии World Steel, вошли Китай — 79,5 млн т, Индия — 10,9 млн т, и Япония — 7,2 млн т.

Напомним, ранее директор ГМК Центра Станислав Зинченко заявил, что металлургическая отрасль в Украине переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, так как из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились на 85, а кое-где и на 100%.

В свою очередь президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах отметил, что вопрос спасения украинского горно-металлургического комплекса необходимо рассматривать в плоскости национальной и экономической безопасности, поэтому власть должна действовать системно и комплексно: прежде всего разблокировать морские порты для экспорта всех видов продукции, а также предусмотреть смягчение тарифной политики для предприятий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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