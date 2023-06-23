Украина нарастит производство зерновых и масличных до 150 млн тонн — Finance.ua

Украина нарастит производство зерновых и масличных до 150 млн тонн
Стратегия развития агропромышленного комплекса Украины на следующие десять лет предполагает полную вертикальную интеграцию, локализацию и импортозамещение украинского агросектора.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Документ предусматривает рост производства зерновых и масличных до 150 млн тонн.
Стратегия развития агропромышленного комплекса Украины предусматривает полную вертикальную интеграцию с обеспечением производства необходимых материально-технических ресурсов и средств производства. Также рост производства зерновых и масличных до 150 млн тонн за 10 лет, наращивание внутренней переработки и производства продукции животноводства и садоводства. Общий инвестиционный портфель составляет 57 млрд долларов", — рассказал на международной Конференции по восстановлению Украины первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
В Стратегии заложено возобновление орошения для сельскохозяйственных земель, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Также постепенное замещение импортных пищевых продуктов на внутреннем рынке. Кроме того, в Стратегии предусмотрено развитие зеленой энергетики — полная переработка вторичных отходов и выработка до 10 млрд м3 биометана.
Напомним, стоимость перевозки зерна в порт колеблется от 30−60% его цены в порту.
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