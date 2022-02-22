Украина наращивает запасы минеральных удобрений — Finance.ua

Украина наращивает запасы минеральных удобрений

Сегодня 07:17 — Аграрный рынок

Несмотря на то, что Украина наращивает запасы минеральных удобрений для проведения аграриями весенне-полевых работ, их уровень обеспечения по-прежнему остается низким. Показатели 2021 и 2022 годов значительно разнятся, пишет fbc.ua.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия объяснили причину, по которой достичь необходимого уровня пока не удается.

В настоящий момент украинские аграрии обеспечены на 36% минеральными удобрениями, предназначенными для предстоящих полевых работ. В 2021 году к этому же времени уровень запасов составлял 41%.

В ведомстве объясняют такой разрыв тем, что в текущем году зафиксирован рост объемов заявок на удобрения на 13,4% или до 909,4 тысяч тонн. В 2021 году — 801,9 тысяч тонн. В Минагрополитики добавляют, что на самом деле разница имеющихся объемов удобрений в стране по факту небольшая: в 2021 году на текущие даты запасы составляли на всего 0,3% меньше — 329,7 тысяч тонн, а в 2022 — 330,8 тысяч тонн.

Ранее мы писали, насколько в процентном соотношении украинские области обеспечены минеральными удобрениями. Однако министерство ожидает данные по запасам еще пяти областей: Черкасская, Херсонская, Сумская, Львовская и Закарпатская до сих пор не отчитались.

Также мы сообщали о том, насколько выросли затраты украинских аграриев.

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