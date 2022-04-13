Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу — Finance.ua
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Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу

Сегодня 15:10Энергетика
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Украина начала экспорт электроэнергии в Польшу, что стало возможным благодаря синхронизации с европейской энергосистемой.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
«Европейская энергосистема также нуждается в украинской электроэнергии. Например, мы уже начали экспорт электроэнергии в Польшу. Чем больше мы будем поставлять электроэнергии в Европу, тем больше европейцы будут потреблять того же российского газа и угля», — сказал он.
По словам Галущенко, Украина также работает над более масштабным обменом электроэнергии. Для украинской энергосистемы и экономики выгодно продавать электроэнергию в Европе, подчеркнул министр.
«Украинские атомные электростанции смогут экспортировать электроэнергию за границу. Разница в цене электроэнергии в Украине и Европе достаточно ощутима, а это средства в экономику и государство», — пояснил он.
С 24 по 26 февраля Украина прошла первый этап испытания своей энергосистемы в изолированном от энергосистем рф и беларуси режиме. После этого планировалось обратное присоединение, однако после нападения россии было решено этого не делать.
16 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что НЭК «Укрэнерго» вместе с европейскими коллегами завершила объединение отечественной и европейской энергосистем.

Справка Finance.ua:

ENTSO-E — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах европейского континента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНІАН
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