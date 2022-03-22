Украина может ежемесячно экспортировать до 600 тыс. тонн сельхозсырья по альтернативным путям — УКАБ — Finance.ua
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Украина может ежемесячно экспортировать до 600 тыс. тонн сельхозсырья по альтернативным путям — УКАБ

Сегодня 07:07Аграрный рынок
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Украина может ежемесячно экспортировать до 600 тыс. тонн сельхозсырья по альтернативным путям — УКАБУкраина может ежемесячно экспортировать до 600 тыс. тонн сельхозсырья по альтернативным путям — УКАБ
Украина способна экспортировать до 600 тыс. тонн сельхозсырья в месяц по железнодорожным и автомобильным путям ввиду блокировки ее морских портов войсками страны-агрессора рф, по альтернативным логистическим путям уже отправлено несколько тысяч тонн кукурузы.
О первых поставках первых партий кормовой кукурузы через западную границу Украины компаниями-членами аграрной ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) сообщается на фейсбук-странице организации.
«Излишки кукурузы огромны. Экспорт через порты заблокирован. Настройка сухопутных путей экспорта через западные границы Украины может обеспечивать поток до 600 тыс. тонн в месяц. Конечно, это всего лишь 10-15% способности, которая у нас была из-за морских портов, но все-таки это также существенно улучшает возможность проведения посевной», — приводит УКАБ слова своего гендиректора Романа Сластена.
По его данным, даже частичное восстановление сельхозэкспорта крайне важно, поскольку обеспечивает украинским аграриям поступления необходимых средств на проведение посевной — закупку дизтоплива, семян, удобрений, средств защиты растений и выплату заработной платы работникам.
УКАБ напомнил, что в прошлом году Украина собрала рекордные 42 млн тонн кукурузы, из которых экспортировали к началу войны только 18 млн тонн. С учетом ее годовой внутренней потребности в кукурузе в 7 млн тонн страна еще может поставить на внешние рынки 17 млн тонн без угрозы для своей продовольственной безопасности.
Ассоциация напомнила, что по оценкам Минсельхоза США (USDA) Украина в 2021/2022 маркетинговом году (МР, июль-июнь) стала четвертым крупнейшим экспортером кукурузы с долей в 16% всей международной торговли этим товаром. По этому показателю страна уступает только США, Бразилии и Аргентине.
Как сообщалось, Украина с начала 2021/2022 МГ и по состоянию на 21 февраля экспортировала 42,54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 37,3% выше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ. В частности, экспортировано 17,85 млн тонн пшеницы (на 34,0% больше по сравнению с аналогичной датой 2020/2021 МГ), 5,57 млн тонн ячменя (+40,8%), 18,68 млн тонн кукурузы (+41, 9%) и 66,3 тыс. тонн муки (-27,2%).
По материалам: Інтерфакс-Україна
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