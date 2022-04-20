Украина из-за войны может потерять треть урожая. ООН выделит фермерам более 100 млн долларов — Finance.ua
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Украина из-за войны может потерять треть урожая. ООН выделит фермерам более 100 млн долларов

Сегодня 06:25Аграрный рынок
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Украина из-за войны может потерять треть урожая. ООН выделит фермерам более 100 млн долларовУкраина из-за войны может потерять треть урожая. ООН выделит фермерам более 100 млн долларов, Рewtrusts
В 2022 году в Украине может быть не собрана треть урожая и не обработана треть сельскохозяйственных земель. Масштабное уничтожение посевов и разрушение инфраструктуры в ходе войны ставит под угрозу производство продовольствия и продовольственную безопасность.
Об этом свидетельствует публикация ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
Как отмечается в публикации, для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью и перебоями в функционировании продовольственных цепочек в Украине срочно требуется около 115,4 млн долларов.
В этой связи ФАО заявила о необходимости немедленно поддержать украинских фермеров в посадке овощей и картофеля в этот весенний сезон, а также дать им возможность добраться до своих полей и спасти урожай озимой пшеницы.
В рамках этого плана ФАО более чем удвоило свой первоначальный запрос на сумму 50 млн долларов, с тем, чтобы оказать поддержку 376 660 малым и средним фермерским хозяйствам или почти одному миллиону человек в период до конца декабря 2022 года.
Непосредственной задачей ФАО является оказание помощи в текущем весеннем посевном сезоне и предотвращение срыва предстоящего сбора урожая озимых культур, обычно приходящегося на июнь-июль, иначе продовольственная безопасность страны окажется под угрозой.
По материалам: РБК-Україна
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