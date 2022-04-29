Украина и Япония подписали кредитное соглашение на $100 миллионов — Finance.ua

Украина и Япония подписали кредитное соглашение на $100 миллионов

Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Украина получит от Японии кредит в размере 100 млн дол. США и грант 2,3 млн дол. США.

28 апреля 2022 г. подписано Соглашение между Правительством Украины и Правительством Японии о кредите Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления и гранта на укрепление системы здравоохранения и медицины в Украине.

Правительство Японии предоставит Украине кредит в размере 100 млн долларов США на льготных условиях. Речь идет о бюджетной поддержке для стабилизации ситуации в Украине, в частности, для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутриперемещенных лиц и других приоритетных расходов.

Срок погашения кредита — 30 лет, в том числе льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых.

Грантовая помощь в размере примерно 2,3 млн долларов США будет направлена на закупку медицинского оборудования для поддержки системы здравоохранения и медицины.

При подписании Соглашения представители Правительства Японии отметили, что будут продолжать поддерживать Украину в сотрудничестве с международным сообществом.

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