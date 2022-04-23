Украина и США обсудили эмбарго на российское ядерное топливо — Finance.ua
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Украина и США обсудили эмбарго на российское ядерное топливо

Сегодня 11:15Энергетика
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Украина и США обсудили эмбарго на российское ядерное топливо и увеличение поставок американского ядерного топлива на украинские АЭС, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи в Вашингтоне с первым заместителем министра энергетики США Дэвидом Турком.
«Проинформировал Дэвида Турка об угрозе, которую российские войска несут атомным электростанциям Украины, а следовательно и всему миру. В этом контексте обсудили возможность увеличения поставок ядерного топлива из США и введения эмбарго на российское ядерное топливо, а также нефть и газ. Поблагодарил США за решительную позицию в этом вопросе», — сообщил Шмигаль.
Глава украинского правительства также сообщил партнерам, что, несмотря на войну, удалось синхронизировать украинскую энергетическую систему с европейской сетью ENTSO-E. «Уже начали экспорт первых 200 МВт и будем развивать это сотрудничество с ЕС для дальнейшего наращивания объемов экспорта электроэнергии», — добавил он.
«Рассказал о плане восстановления Украины, который будет базироваться на принципах зеленой экономики. Призвал США приобщаться к его разработке, особенно в части развития энергетического сектора на основе современных технологий. Также пригласил участвовать в проектах по разведке и добыче газа в Украине», — отметил Шмигаль. .

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: УНН
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