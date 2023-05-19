Украина и Польша планируют построить трансграничный трубопровод для поставок растительного масла — Finance.ua
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Украина и Польша планируют построить трансграничный трубопровод для поставок растительного масла

Фондовый рынок
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Украина и Польша планируют построить трансграничный трубопровод для поставок растительного масла
Украина и Польша планируют построить трансграничный трубопровод для поставок растительного масла
По словам министра, сейчас проект ждет, когда поляки должны выделить участок под этот проект. Если получат все разрешительные документы, такую трубу можно построить в течение одного года.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
Ожидается, что в точках вреза Ягодин может быть слив масла в выгрузку в Гданьском порту. Трубопровод будет работать по технологическому принципу перекачки жидкости, компрессорная станция с интервалом 20−30 км. Это экономически выгодный проект. Поскольку у нас россия сосед навсегда, с которым всегда нужно иметь альтернативные маршруты. Однако стоимость логистики по этой трубе экономически выгодна и в мирное время, поскольку огромное место покупки масла — это голландские порты.
«Труба должна быть в собственности Украины и Польши. Частные игроки могут заходить, строить терминалы. Главная задача, чтобы в трубу попадало масло одного качества. Это нормальное требование, потому что масло — это стандартизированный продукт как, например, нефть, — сказал министр и добавил: «Пока можно сказать условно, сколько она может стоить, потому что все зависит от маршрута, от ландшафта. В любом случае речь идет о сотнях миллионов долларов».
Ранее Mind писал, что польское издание wnp. pl сообщило о том, что соответствующее решение приняло польское правительство.
По материалам:
Mind
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