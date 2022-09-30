Украина готовится к вступлению в Банк развития Совета Европы — Finance.ua
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Украина готовится к вступлению в Банк развития Совета Европы

Казна и Политика
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Украина готовится к вступлению в Банк развития Совета Европы
Украина готовится к вступлению в Банк развития Совета Европы
Украина готовится к членству в Банке развития Совета Европы.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, заместитель министра финансов Ольга Зыкова и директор Департамента международных финансовых проектов Екатерина Елишиева обсудили этот вопрос с представителями Офиса Совета Европы в Украине.
Согласно выполнению Целей устойчивого развития и Резолюции ПАСЕ 2198 (2018) «Гуманитарные последствия войны в Украине», была создана Межведомственная группа по членству Украины в БРСЕ.

Зачем это необходимо

Обеспечить жильем граждан Украины, в том числе внутриперемещенных лиц и содействовать проведению государственной жилищной политики.
Сотрудничество также включает разработку новых финансово-кредитных программ, реализацию международных инвестиционных проектов, в том числе для дальнейшего кредитования внутренне перемещенных лиц.
Мы высоко ценим возможность использовать значительный опыт Банка развития Совета Европы по имплементации важных социальных проектов в это сложное для Украины время. Министерство финансов уже проводит работу с профильными Министерствами по потенциальным совместным проектам с Банком. Сотрудничество с БРРЭ, кроме применения успешного опыта в ходе модернизации жилищных программ и механизмов финансирования в Украине, может иметь финансовое наполнение реализации проектов по строительству жилья для социально незащищенных слоев населения, в том числе предоставление кредитов для преодоления последствий полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины.
— заместитель министра финансов Ольга Зыкова

Справка Finance.ua:

  • Банк развития Совета Европы является многосторонним финансовым учреждением, имеющим исключительно социальную направленность. БРСЭ был создан в 1956 году для решения европейскими странами вопросов, связанных с социально-направленной реинтеграцией беженцев, перемещенных лиц и мигрантов;
  • членство в Банке открыто для всех стран-членов Совета Европы и европейских стран. По состоянию на сегодняшний день членами Банка являются 40 государств-членов СЕ, Святой Престол и Косово;
  • текущая деятельность БРРЭ распределена по секторам: беженцы и мигранты, строительство социального жилья, улучшение условий жизни, защита окружающей среды, преодоление последствий и предотвращение природных катастроф, образование, здравоохранение, сохранение культурного наследия, государственное управление, поддержка малого и среднего бизнеса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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