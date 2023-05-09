Угроза искусственного интеллекта может быть больше изменения климата — разработчик Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

Угроза искусственного интеллекта может быть больше изменения климата — разработчик

Разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Джеффри Хинтон заявил, что новейшая технология может представлять «более насущную» угрозу для человечества, чем изменение климата.

Об этом сообщает Reuters.

Джеффри Хинтон, широко известный как один из «крестных отцов искусственного интеллекта», недавно объявил, что уволился из компании Alphabet после десяти лет работы в ней, заявив, что хотел высказаться о рисках технологии без ущерба для своего бывшего работодателя.

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Работа Хинтона считается важной для развития современных систем искусственного интеллекта. В 1986 году он стал соавтором фундаментальной статьи «Обучение репрезентаций путем обратного распространения ошибок», ставшей важной вехой в развитии нейронных сетей, лежащих в основе технологии ИИ. В 2018 году он был награжден Премией Тюринга в знак признания его исследовательских достижений.

Однако сейчас он, как и все большее количество технологических лидеров, публично выражает обеспокоенность возможной угрозой, которую представляет ИИ, если машины достигнут большего интеллекта, чем люди, и возьмут под свой контроль планету.

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«Я не хотел бы обесценивать изменение климата. Я не хотел бы сказать: Вы не должны беспокоиться по поводу изменения климата». Это тоже огромный риск. Но я думаю, что это может оказаться более неотложной проблемой", — говорит Хинтон.

Он добавил, что в случае изменения климата очень легко дать всем рекомендации: просто прекратить сжигать углерод. Однако для решения возможных рисков, связанных с ИИ, не понятно, что именно нужно будет делать.

Укрінформ По материалам:

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