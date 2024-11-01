Угольная отрасль россии оказалась на грани банкротства из-за убытков — Finance.ua

Угольная отрасль россии оказалась на грани банкротства из-за убытков Сегодня 17:39

Российская угольная промышленность, включающая более 30 моногородов и сотни тысяч занятых, находится на грани банкротства.

Такую оценку дал Аналитический центр топливно-энергетического комплекса при Минэнерго рф, передает The Moscow Times

Аналитики отмечают, что угольная отрасль рф в 2024 году стала убыточной: ее потери до налогообложения оцениваются в 34 млрд рублей (350 млн долл.), хотя в прошлом году российские шахтеры получили прибыль в 357 млрд рублей.

Утратив западные рынки и столкнувшись с резким падением спроса в «дружественных» странах, угольные компании россии получили дополнительный удар от своего правительства, которое ввело для отрасли дополнительные налоги и резко повысило тарифы на перевозку сетью РЖД.

В целом, по оценкам АЦ ТЭК, за 2022−2024 годы изъятия в угольной отрасли составили 500 млрд рублей.

На фоне финансовых проблем компании начали сокращать добычу угля. По данным Росстата, в июле она упала на 6,7% в годовом исчислении — до 31,5 млн т. Это самый низкий уровень со времен пандемии-2020.

Добыча каменного угля — основного продукта отрасли, на который приходится 80% производства, — сократилась на 8,2%, антрацита — самого ценного сорта — почти на четверть (на 23,7%). В августе, согласно оперативной статистике Росстата, убыль добычи каменного угля ускорилась до 10,1% год к году.

Очевидно, что угольная отрасль начинает пикировать, констатирует руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. По его подсчетам, снижение экспортных цен на российский уголь на фоне усиления санкционного давления и затоваривания складов потребителей в Китае и Индии привело к сокращению экспортной выручки российских экспортеров угля более чем на 400 млрд рублей за последние два года.

Укрінформ По материалам:

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