Ученые создали самую маленькую батарейку в мире (фото) — Finance.ua

Ученые создали самую маленькую батарейку в мире (фото)

Ученые Хемницкого технического университета в Германии вывели миниатюризацию электроники на новый уровень, применив необычный способ уменьшения батарей. Идею исследователи почерпнули в кулинарии, сообщает New Atlas.

Ученые назвали инновационную технологию Swiss-Roll, объяснив, что были вдохновлены формой бисквитного рулета. Исследователи наслаивали полоски из полимерных, металлических и диэлектрических материалов на натянутую поверхность пластины, а после скрутили ее в трубочку: комплектующие свернулись подобно бисквитному рулету с джемом.

Батарейка Swiss-Roll, focus.ua

Размер такой батарейки — меньше одного квадратного миллиметра в поперечнике, при этом ее минимальная плотность энергии составляет 100 микроватт-часов на квадратный сантиметр.

Наиболее широкое применение, по мнению ученых, батарея сможет получить в медицинской сфере — для питания биосовместимых датчиков в человеческом теле. Эти датчики используются для отслеживания уровня кислорода в тканях, наблюдения за восстановлением пациентов после операций, мониторингом работы жизненно важных органов.

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