Ученые создали «искусственное золото»: это может привести к революции в электронике — Finance.ua
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Ученые создали «искусственное золото»: это может привести к революции в электронике

Технологии&Авто
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Ученым удалось создать «голден» — невероятно тонкий материал из молекул золота.
Ему найдется немало вариантов применения, говорят авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Synthesis.
Новый материал «голден» создан по тому же принципу, что и «графен», состоящий из молекул графита. Графен удивительно прочен и гораздо лучше проводит тепло и электричество, чем медь, а потому востребован в современном технологичном мире.
«Голден» представляет собой материал, состоящий из молекул золота, уложенных только в один слой. Как и в случае с графеном, такое строение придает золоту новые свойства, говорят исследователи.
В частности, новый материал может быть полезен в очистке воды и в коммуникационных технологиях. Кроме того, графен может заменить обычное золото в современной электронике, уменьшив расход золота на эти нужды.
Исследователи предполагают, что «голден», как особая форма золота, может быть лишь одним из ряда подобных материалов. Сейчас идет дальнейшая работа, чтобы понять, можно ли использовать те же методы для модификации других металлов.
По материалам:
УНІАН
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