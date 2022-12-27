Ученые разработали метод беспроводного подключения к интернету через солнечный свет — Finance.ua

Ученые разработали метод беспроводного подключения к интернету через солнечный свет Сегодня 23:22 — Энергетика

Исследователи из Саудовской Аравии разработали технологию, которая способна передавать беспроводной интернет-сигнал, получающий энергию от солнечных панелей через специальное стекло.

Команда ученых отмечает, что если им удастся достичь высокой скорости передачи данных, они смогут транслировать буквально все.

«Я надеюсь, что в будущем современные офисные здания с гигантскими стеклянными окнами будут работать с Интернетом на основе этой технологии», — заявил профессор Осама Амин, ведущий исследователь проекта в Университете науки и технологий короля Абдаллы.

Технология, использующая окна для передачи данных онлайн, все еще находится на начальном этапе разработки. Пока она работает со скоростью 15-16 Кбит/с.

«Наша цель состоит в том, чтобы радикально увеличить пропускную способность», — подчеркнул Амин.

Разработка использует поляризацию солнечного света для передачи данных с помощью «интеллектуальных» стеклянных элементов — жидкокристаллических предохранителей (DLS). По словам профессора, поляризация позволяет превратить солнечный свет в «своего рода двоичную кодировку».

«LAN кабель подключается к маршрутизатору, и тогда мы можем получить сигнал Wi-Fi. В нашей системе кабель LAN будет подключен к краю стекла, стекло будет передатчиком для наземного кабеля, и вместо использования электричества для распространения сигнала он будет использовать только солнечный свет», — пояснил Амин.

noworries По материалам:

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