Ученые разработали камеру, работающую как сетчатка человеческого глаза — Finance.ua

Ученые разработали камеру, работающую как сетчатка человеческого глаза Сегодня 03:33 — Технологии&Авто

Ученые разработали камеру, работающую как сетчатка человеческого глаза

Инженеры из Пенсильванского университета разработали камеру, работающую в качестве сетчатки человеческого глаза. Три вида фоторецепторов имитируют сетчатку глаза, а искусственная нейронная сеть обрабатывает полученные снимки.

Основа устройства — матрица датчиков из узкополосных перовскитных фотодетекторов, имитирующих колбочки сетчатки глаза. Матрица соединена с нейроморфным алгоритмом, имитирующим нейронную сеть, для обработки информации и получения изображений с высокой точностью.

Исследователи считают, что новый вид датчиков можно использовать в качестве альтернативы фильтрам в современных камерах. Кремниевые датчики чувствительны ко всем частям спектра, поэтому перед ними устанавливаются световые фильтры, которые пропускают только определенные волны, но снижают четкость и чувствительность камеры.

«Мы позаимствовали дизайн у природы — наши сетчатки содержат колбочки, чувствительные к красному, зеленому и синему свету, и нейронную сеть, которая начинает обрабатывать то, что мы видим, еще до того, как информация будет передана в наш мозг. Этот естественный процесс создает яркий мир, который мы можем видеть», — объяснил соавтор изобретения Кай Ван.

Кроме того, технология открывает возможность создания искусственной сетчатки для людей с нарушениями зрения. Поскольку перовскитные элементы производят электричество под влиянием фотонов света, такая поверхность не требует дополнительного источника питания и может функционировать автономно.

noworries По материалам:

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