Ученые разработали камеру, работающую как сетчатка человеческого глаза — Finance.ua

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Ученые разработали камеру, работающую как сетчатка человеческого глаза

Технологии&Авто
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Ученые разработали камеру, работающую как сетчатка человеческого глаза
Ученые разработали камеру, работающую как сетчатка человеческого глаза
Инженеры из Пенсильванского университета разработали камеру, работающую в качестве сетчатки человеческого глаза. Три вида фоторецепторов имитируют сетчатку глаза, а искусственная нейронная сеть обрабатывает полученные снимки.
Основа устройства — матрица датчиков из узкополосных перовскитных фотодетекторов, имитирующих колбочки сетчатки глаза. Матрица соединена с нейроморфным алгоритмом, имитирующим нейронную сеть, для обработки информации и получения изображений с высокой точностью.
Исследователи считают, что новый вид датчиков можно использовать в качестве альтернативы фильтрам в современных камерах. Кремниевые датчики чувствительны ко всем частям спектра, поэтому перед ними устанавливаются световые фильтры, которые пропускают только определенные волны, но снижают четкость и чувствительность камеры.
«Мы позаимствовали дизайн у природы — наши сетчатки содержат колбочки, чувствительные к красному, зеленому и синему свету, и нейронную сеть, которая начинает обрабатывать то, что мы видим, еще до того, как информация будет передана в наш мозг. Этот естественный процесс создает яркий мир, который мы можем видеть», — объяснил соавтор изобретения Кай Ван.
Кроме того, технология открывает возможность создания искусственной сетчатки для людей с нарушениями зрения. Поскольку перовскитные элементы производят электричество под влиянием фотонов света, такая поверхность не требует дополнительного источника питания и может функционировать автономно.

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По материалам:
noworries
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