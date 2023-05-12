Участникам боевых действий предоставляется скидка на коммуналку пожизненно: как оформить — Finance.ua

Участникам боевых действий предоставляется скидка на коммуналку пожизненно: как оформить Сегодня 15:02 — Личные финансы

Участникам боевых действий предоставляется скидка на коммуналку пожизненно: как оформить

Участники боевых действий имеют право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанную от установленной нормы потребления, независимо от доходов.

Об этом напомнила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елена Корчака.

«Гражданам, имеющим статус „участник боевых действий“, предоставляется право на 75% скидку стоимости коммунальных услуг, рассчитанной от установленной нормы потребления, независимо от доходов», — сообщила Корчака.

Как оформить льготы?

Гражданину, получившему удостоверение «участника боевых действий» и желающему оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, необходимо подать два заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);

о предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

На какой срок назначаются льготы?

Льготы на жилищно-коммунальные услуги участникам боевых действий назначаются пожизненно. Однако, если льготник пользуется печным отоплением и сжиженным газом для приготовления пищи, для получения льгот на эти услуги обращаться нужно ежегодно.

Льготник обязан сообщать уполномоченному органу об изменении всех обстоятельств, влияющих на предоставление льгот. Поэтому при изменении в составе семьи или места жительства, изменении в перечне услуг, на которые осуществляется назначение льгот, необходимо повторно подать заявление с учетом новых обстоятельств, влияющих на предоставление льгот.

Что делать, если есть право на несколько льгот?

Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРП включается вся информация об участнике боевых действий, однако из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.

Куда подавать документы?

Заявление с необходимыми документами подается в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, или ЦПАУ.

Документы можно подать дистанционно, через официальный вебсайт Минсоцполитики, или вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, украинские власти предоставляют помощь, льготы и денежные выплаты тем, кто участвует в военных действиях. Finance.ua проанализировал , на какую помощь от государства могут рассчитывать участники боевых действий и их дети. Достаточно ли этой помощи нашим ветеранам.

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