Убытки социальной сферы, медицины и образования вследствие российской агрессии (инфографика) — Finance.ua
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Убытки социальной сферы, медицины и образования вследствие российской агрессии (инфографика)

Казна и Политика
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Убытки социальной сферы, медицины и образования вследствие российской агрессии (инфографика)
Убытки социальной сферы, медицины и образования вследствие российской агрессии (инфографика), Фото: decentralization.gov.ua
По состоянию на январь 2023 года по меньшей мере 4 497 учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля 2022 года.
Об этом свидетельствует оценка экспертов проекта KSE Institute.
Общая сумма прямых убытков учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения оценивается в $10,7 млрд.
Из них $0,2 млрд — убытки социальной сферы, $8,8 млрд — убытки учебных заведений, $1,8 млрд — убытки учреждений здравоохранения. Общие косвенные потери составляют $11,1 млрд. А необходимая сумма для их восстановления — по меньшей мере $19,7 млрд.
Общее количество поврежденных или разрушенных учебных заведений — уже более 3 127 объектов, среди которых 1 489 школ, 885 детских садов, 517 зданий вузов.
Инфографика: KSE Institute
Инфографика: KSE Institute
Почти втрое меньше поврежденных или разрушенных здравоохранительных учреждений — 1 245 объектов. Больше среди медицинских учреждений пострадали амбулатории в количестве 430 объектов, а больниц — 362.
Инфографика: KSE Institute
Инфографика: KSE Institute
Также повреждены или разрушены 154 учреждения социальной защиты населения. Больше всего пострадали санатории — 46 заведений, социальные центры — 43 и интернаты — 31.
Инфографика: KSE Institute
Инфографика: KSE Institute

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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