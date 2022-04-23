У украинцев выманивают деньги с карт: новая схема мошенников — Finance.ua
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У украинцев выманивают деньги с карт: новая схема мошенников

Сегодня 18:39Криминал
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Объявления в интернете с якобы выплатами от Евросоюза украинцам используются мошенниками для завладения деньгами с их карт.
Об этом рассказали в страницы Госспецсвязи Украины.
Правительственная команда CERT-UA обнаружила в Facebook мошенническую страницу, на которой под предлогом «получения денежной помощи от стран ЕС» пытаются похитить данные платежных карт граждан.
Отмечается, что на странице, имитирующей ресурс телеканала Украина 24, украинцам предлагают принять участие в опросе, перейдя по ссылке, и получить «денежную помощь от стран ЕС». В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональные данные и произвести дополнительный платеж, в результате чего данные платежной карты будут скомпрометированы.
У украинцев выманивают деньги с карт: новая схема мошенников
В Госспецсвязи предостерегают граждан от ввода реквизитов платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах, а также призывают настроить контроль движения средств (подключить SMS-информирование, установить лимиты на операции).
Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом веб-сайте, нужно немедленно заблокировать платежную карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка или через интернет-банкинг.
По материалам: Інформатор Гроші
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