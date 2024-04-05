У Tesla Cybertruck и Ford F-150 Lightning появился достойный конкурент — Finance.ua

У Tesla Cybertruck и Ford F-150 Lightning появился достойный конкурент 05.04.2024, 01:55 — Фондовый рынок

У Tesla Cybertruck и Ford F-150 Lightning появился достойный конкурент

Через два года после первого анонса Chevrolet Silverado EV 2024 года розничные покупатели наконец-то получили возможность заказать полноразмерный электрический пикап к лету этого года. Первой доступной версией станет Silverado EV First-Edition RST, которую оценили в 96 495 долларов. Цена высокая, но примерно на 9 000 долларов дешевле, чем было объявлено во время дебюта.

Первоочередное право на покупку получат те, кто оформил предварительный заказ, и в качестве бонуса за сохранение своих заказов Chevrolet предложит двунаправленное зарядное устройство GM Energy Powershift Charger с мощностью 19,2 кВт без дополнительной платы.

Silverado EV First-Edition RST оснащается аккумулятором емкостью 205 кВт/ч, который обеспечит запас хода до 710 км. Также автомобиль оснащен двухмоторной силовой установкой, выдающей суммарно 754 л.с. в режиме Wide Open Watts.

К стандартному оснащению относятся пневмоподвеска, задняя подруливающая ось, 24-дюймовые колеса, стеклянная крыша, система помощи водителю Super Cruise на автомагистралях, проекционный дисплей и гибкий мид-гейт, увеличивающий длину груза.

Silverado EV First-Edition RST является флагманом линейки. Более доступные версии Silverado EV для розничных покупателей будут запущены позже. Производство осуществляется на заводе General Motors Factory Zero возле Детройта, где также производится GMC Hummer EV. На 2025 год запланировано расширение производства на заводе GM в Орион Тауншип, штат Мичиган.

Ampercar По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.