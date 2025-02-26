Тысяча Зеленского: «Зимова єПідтримка» подходит к концу — Finance.ua
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Тысяча Зеленского: «Зимова єПідтримка» подходит к концу

Казна и Политика
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Тысяча Зеленского: «Зимова єПідтримка» подходит к концу
Тысяча Зеленского: «Зимова єПідтримка» подходит к концу
«Зимова єПідтримка» подходит к концу, так что появилось важное уточнение относительно программы. Оно может повлиять на дальнейшие условия использования или процедуру их получения.
В течение трех месяцев действия программы большинство украинцев направляли полученные средства на оплату коммунальных услуг.
Первая вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко подчеркнула успешность программы. По ее словам, все потраченные гражданами средства остались в украинской экономике, что одновременно поддержало население и стимулировало экономическое развитие.
Что нужно знать о программе «Зимова єПідтримка»:
  • Прием заявок на получение средств истекает 28 февраля;
  • Воспользоваться выплатой можно будет с 1 марта и до конца 2025 года;
  • Средства останутся на карте Национального кешбэка и не исчезнут, пока их не используют.

Проверка целесообразности выплат

Вместе тем были анонсированы проверки на целесообразность получения выплат. Однако они будут касаться только тех граждан, которые выехали за границу, но, несмотря на это, подали заявку на помощь.
Программа «Зимова єПідтримка» ориентирована на поддержку тех, кто находится в Украине, и не распространяется на беженцев за границей. Выплаты предусмотрены для каждого взрослого и ребенка, которые остаются на территории страны.
По материалам:
Телеканал 24
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