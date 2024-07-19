Турецкий Dalgakiran инвестировал в строительство завода в Киевской области — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турецкий Dalgakiran инвестировал в строительство завода в Киевской области

Фондовый рынок
72
Турецкая энергетическая компания Dalgakiran инвестировала около 400 млн грн в завершение строительства завода ООО «Далгакиран компрессор Украина» в Киевской области. Таким образом инвестор стремится поддержать украинскую промышленность во время войны и отключений электроэнергии.
«Масштабирование бизнеса в Украине мы считаем нашим вкладом в поддержку экономики и энергетики страны в это сложное время. В условиях отключения электроэнергии наше оборудование способно обеспечить непрерывность бизнес-процессов и производства, дать возможность бизнесу продолжать работать, платить налоги и давать украинцам работу», — отметил Аднан Далгакиран, председатель правления «Dalgakıran Kompresör».
ООО «Далгакиран компрессор Украина» является представительством турецкой компании «Далгакиран компрессор» (Dalgakiran), специализирующейся на производстве и обслуживании генераторного и компрессорного оборудования, систем охлаждения, промышленных насосов.
Строительство офиса и мощностей в Киевской области началось еще до начала полномасштабной войны. Благодаря инвестициям турецкой стороны, проект удалось завершить. Здесь будет создано 50 новых рабочих мест.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.