Турецкий Dalgakiran инвестировал в строительство завода в Киевской области — Finance.ua

Турецкий Dalgakiran инвестировал в строительство завода в Киевской области Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Турецкая энергетическая компания Dalgakiran инвестировала около 400 млн грн в завершение строительства завода ООО «Далгакиран компрессор Украина» в Киевской области. Таким образом инвестор стремится поддержать украинскую промышленность во время войны и отключений электроэнергии.

«Масштабирование бизнеса в Украине мы считаем нашим вкладом в поддержку экономики и энергетики страны в это сложное время. В условиях отключения электроэнергии наше оборудование способно обеспечить непрерывность бизнес-процессов и производства, дать возможность бизнесу продолжать работать, платить налоги и давать украинцам работу», — отметил Аднан Далгакиран, председатель правления «Dalgakıran Kompresör».

ООО «Далгакиран компрессор Украина» является представительством турецкой компании «Далгакиран компрессор» (Dalgakiran), специализирующейся на производстве и обслуживании генераторного и компрессорного оборудования, систем охлаждения, промышленных насосов.

Строительство офиса и мощностей в Киевской области началось еще до начала полномасштабной войны. Благодаря инвестициям турецкой стороны, проект удалось завершить. Здесь будет создано 50 новых рабочих мест.

УНІАН По материалам:

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