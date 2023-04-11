Турция увеличит бюджет оборонных проектов до $75 миллиардов — Эрдоган Сегодня 21:24 — Мир

Турция увеличит бюджет оборонных проектов до $75 миллиардов — Эрдоган

Турция увеличит бюджет проектов оборонной промышленности страны с более чем 60 до 75 млрд долларов США.

Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в Стамбуле на церемонии введения в действие крупнейшего военного корабля страны.

«20 лет назад, когда мы пришли к власти, бюджет оборонных проектов Турции составил 5,5 млрд долларов, тогда как сегодня мы говорим уже о цифре более 60 млрд долларов. Единого предприятия в ОПК нет. Многие компании работают в разных отраслях. Сейчас мы увеличиваем бюджет оборонной промышленности до 75 миллиардов долларов за счет проектов, тендерный процесс которых продолжается», — сказал Эрдоган.

По его словам, экспорт оборонной отрасли Турции достиг рекордного уровня в 4,4 млрд долларов США.

«Уровень импортозамещения в оборонном секторе вообще находится на уровне 80 процентов. Все это — показатели успехов современной Турции», — подчеркнул президент Турции.

Он отметил, что количество оборонных проектов в Турции за последние десятилетия выросло с 62 до 750, а количество компаний в сфере ВПК составило 2700.

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Укрінформ По материалам:

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