Турция открыла мост из Европы в Азию: проехать можно за 6 минут — Finance.ua
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Турция открыла мост из Европы в Азию: проехать можно за 6 минут

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Турция открыла мост из Европы в Азию: проехать можно за 6 минутТурция открыла мост из Европы в Азию: проехать можно за 6 минут, edition.cnn.com
Турция открыла подвесной мост Чанаккале-1915 через пролив Дарданеллы протяженностью 4,6 км.
Об этом пишет AFP и CNN.
В Чанаккале-1915 главный пролет — расстояние между двумя башнями — составляет 2023 метра, это намек на 100-летие Турецкой Республики в 2023 году. Это самое длинное расстояние среди всех подвесных мостов в мире. Как отмечается, предыдущий рекордсмен — Большой мост пролива Акаси.
До сих пор автомобили, курсировавшие между Анатолией и полуостровом Галлиполи, должны были пересекать Дарданеллы паромом, что, включая время ожидания, составляло целых пять часов. Теперь дорога продлится около шести минут.
Открытие моста, посвященное годовщине победы османского флота в 1915 году над французскими и британскими войсками в Дарданеллах во время Первой мировой войны.
Работы по проекту моста через Дарданеллы начались в марте 2017 года.
По материалам: Українська правда
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