Турция готовит к запуску спутник собственного производства — Finance.ua

Турция готовит к запуску спутник собственного производства
Первый созданный в Турции спутник наблюдения с высоким разрешением будет запущен на орбиту во вторник, 11 апреля.
Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Твиттере.
«Наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением IMECE, изготовленный отечественными и национальными средствами, будет запущен на орбиту 11 апреля», — написал Эрдоган.
По информации TRT Haber, запуск состоится в 9:50.
Спутник İMECE разработан Научно-исследовательским институтом космических технологий Турции (TÜBİTAK UZAY).
Благодаря запуску аппарата Турция стремится снизить зависимость от зарубежных спутниковых технологий.
Спутник был отправлен на базу ВВС США в Ванденберге 21 февраля 2023 года.
Вместе с IMECE будет запуск спутников AKUP, KILIÇSAT и CONNECTA T2.1, разработанных турецкими компаниями.
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