Турция готовит к запуску спутник собственного производства — Finance.ua

Турция готовит к запуску спутник собственного производства Сегодня 23:48 — Технологии&Авто

Турция готовит к запуску спутник собственного производства, Фото: АА

Первый созданный в Турции спутник наблюдения с высоким разрешением будет запущен на орбиту во вторник, 11 апреля.

Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Твиттере

«Наш первый спутник наблюдения с высоким разрешением IMECE, изготовленный отечественными и национальными средствами, будет запущен на орбиту 11 апреля», — написал Эрдоган.

По информации TRT Haber, запуск состоится в 9:50.

Фото: АА

Спутник İMECE разработан Научно-исследовательским институтом космических технологий Турции (TÜBİTAK UZAY).

Благодаря запуску аппарата Турция стремится снизить зависимость от зарубежных спутниковых технологий.

Спутник был отправлен на базу ВВС США в Ванденберге 21 февраля 2023 года.

Вместе с IMECE будет запуск спутников AKUP, KILIÇSAT и CONNECTA T2.1, разработанных турецкими компаниями.

Укрінформ По материалам:

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