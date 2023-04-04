Тройка лучших кредитных карт по версии FinAwards-2023 — Finance.ua

Тройка лучших кредитных карт по версии FinAwards-2023 Сегодня 10:29 — Фондовый рынок

Тройка лучших кредитных карт по версии FinAwards-2023

В пятницу, 31 марта, в Киеве состоялась шестая церемония награждения FinAwards — ежегодной всеукраинской премии, определяющей лучшие финансовые продукты, клиентские сервисы, IT-внедрения и финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Основателями премии FinAwards являются порталы Finance.ua и Минфин.

В номинации на звание лучшей кредитной карты принимают участие банковские платежные карты , доступные для массового сегмента клиентов со средним и ниже среднего уровня дохода, по которым по запросу клиента или по умолчанию установлены кредитные лимиты на осуществление платежных и кассовых операций.

В этом году за первенство боролись 15 карт от украинских банков:

третье место занял sportbank со своей картой sport.

со своей картой sport. второе место досталось Черной карте от monobank .

. безоговорочную победу одержала кредитная карта всеМОЖУ от банка ПУМБ.

Директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль получает награду из рук СМО компании Credit7 Юлии Морарь

В банке говорят, что вошли в положение клиентов и поняли, какие потребности есть у людей.

Если честно сказать, мы не улучшали условия наших продуктов, но за этот год и не ухудшили их, если смотреть на весь другой рынок. Мы смогли выдержать. По кредитке у нас очень лояльные условия: большой грейс-период и очень низкий процент сейчас по рынку. Поэтому мы и смогли занять первое место", — комментирует победу директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

По его словам, было сложно, но банку удалось справиться с вызовами.

«Конечно, банки меняли тарифы и условия для клиентов не от хорошей жизни или потому, что они хотят больше заработать, а чтобы как-то поддерживать бизнес и поддерживать своих клиентов. Поэтому да, это тяжело, но мы смогли компенсировать в других частях бизнеса, потому выдержали», — резюмировал Коваль.

О премии FinAwards

Ее цель — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг.

FinAwards для участников конкурса — это вариант общественного признания, отличная возможность получить экспертную независимую оценку своей работы, зарядиться энергией для новых достижений и привлечь внимание потенциальных клиентов к своим услугам и сервисам.

Уже второй год церемония награждения проходит в военных условиях. Именно поэтому организаторы решили изменить цвет награды — с привычного золота на цвет стали, который символизирует устойчивость и несокрушимость финансового и банковского секторов.

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