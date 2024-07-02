Три страны изменили условия для получения EU Blue Card — Finance.ua

Три страны изменили условия для получения EU Blue Card Сегодня 17:33 — Личные финансы

Три страны изменили условия для получения EU Blue Card, www.etiasitaly.com

Италия, Греция и Нидерланды внесли изменения в критерии выдачи Голубой карты ЕС. Рассказываем, что это такое и что изменилось для украинцев за рубежом.

Blue card или Голубая карта ЕС — введенный в 2009 году по Директиве Евросовета 2009/50/ЕС вид на жительство, предоставляемый иностранцам из стран, не входящих в ЕС, для выполнения высококвалифицированной работы в странах Евросоюза.

Голубая карта является частью общеевропейской инициативы, направленной на привлечение высококвалифицированных работников из стран вне ЕС . Название Голубой карты происходит от цвета флага Евросоюза, символизируя единство и общность стран-членов ЕС.

Что изменилось

Италия

Итальянские работодатели, которым нужно нанять высококвалифицированных работников по Голубой карте ЕС, теперь могут подавать заявки онлайн.

На Портале услуг создали обновленную форму, позволяющую итальянским работодателям обращаться по поводу найма высококвалифицированных работников из стран, не входящих в ЕС.

Как объясняет Портал интеграции мигрантов Италии, чтобы получить Голубую карту ЕС, иностранные работники должны удовлетворять нескольким критериям:

Высококвалифицированные иностранные работники из стран, не входящих в ЕС, желающих получить Голубую карту ЕС в Италии, должны доказать, что они имеют полное высшее образование, по меньшей мере, пять лет опыта работы в своей сфере работы или высшую профессиональную квалификацию с как минимум трехлетним опытом. Кроме того, заработная плата владельцев Голубой карты ЕС должна быть по меньшей мере в 1,5 раза выше средней национальной, и они должны приобрести туристическое медицинское страхование.



Греция

Пытаясь облегчить иностранным работникам доступ в страну, Греция недавно смягчила некоторые правила предоставления Голубой карты ЕС.

С 5 июня 2024 года иностранцы, въезжающие в Грецию в безвизовом режиме, а также имеющие краткосрочную визу на 90 дней и менее могут подать заявку на Голубую карту ЕС, сообщает Schengen.News

Раньше это было невозможно, поскольку только иностранцы с долгосрочными национальными визами имели право подать заявку на голубую карту ЕС в Греции.

Кроме того, Греция изменила требования к предварительной проверке. Ранее для соискателей было обязательно прохождение предварительной проверки при подаче заявки на Голубую карту ЕС. Теперь же иностранцы имеют возможность выбрать, желают ли они проходить процесс предварительного отбора или нет.

Нидерланды

Нидерланды также обновили законодательство по Голубой карте. Вот что изменилось:

На Голубую карту ЕС теперь могут претендовать иностранные граждане с пятилетним опытом работы в соответствующей сфере. Профессионалы в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые должны иметь как минимум три года соответствующего опыта работы за последние семь лет, теперь имеют право на Голубую карту ЕС и им не требуется квалификация высшего образования.

Теперь трудовые договоры могут длиться 6 месяцев (ранее существовало требование о минимальной продолжительности 12 месяцев).

Минимальная зарплата для голубой карты ЕС была обновлена ​​до 5331 евро (примерно 5707 долларов США) брутто в месяц (ранее — 6245 евро, а теперь она согласована с национальной схемой высококвалифицированных мигрантов).

Максимальный срок действия Голубой карты ЕС продлен с 4 до 5 лет.

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