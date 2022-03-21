Три банка беларуси отключили от системы SWIFT — Finance.ua

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Три банка беларуси отключили от системы SWIFT

Сегодня 09:45Фондовый рынок
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Три банка беларуси отключили от системы SWIFTТри банка беларуси отключили от системы SWIFT
Три крупных белорусских банка, попавших под санкции Евросоюза, отключили от системы SWIFT.
Об этом сообщает Naviny.by.
Речь идет о «Белагропромбанке», «Банке Развития Беларуси» и банке «Дабрабыт».
По информации BPN, с 20 марта на территории Евросоюза стало невозможно платить банковскими картами «Белагропромбанк».
10 марта «Белагропромбанк» заявил, что банк продолжит работу «в штатном режиме», несмотря на «временное отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций».
11 марта «Банк Развития Беларуси» также назвал отключение от SWIFT «временным» и сообщил, что «приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств».

Что такое SWIFT и как отключение от системы ударит по россии

По материалам: Українська правда
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