Три банка беларуси отключили от системы SWIFT — Finance.ua

Три банка беларуси отключили от системы SWIFT

Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Три банка беларуси отключили от системы SWIFT

Три крупных белорусских банка, попавших под санкции Евросоюза, отключили от системы SWIFT.

Об этом сообщает Naviny.by

Речь идет о «Белагропромбанке», «Банке Развития Беларуси» и банке «Дабрабыт».

По информации BPN, с 20 марта на территории Евросоюза стало невозможно платить банковскими картами «Белагропромбанк».

10 марта «Белагропромбанк» заявил, что банк продолжит работу «в штатном режиме», несмотря на «временное отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций».

11 марта «Банк Развития Беларуси» также назвал отключение от SWIFT «временным» и сообщил, что «приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью