Треть миллиона украинцев остаются без газа — Finance.ua

Треть миллиона украинцев остаются без газа

Сегодня 21:30 — Энергетика

В течение пятницы газоснабжение было восстановлено для более 6 тысяч украинских потребителей, но без доступа к нему остается 330 тысяч украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение более 35,3 тысяч потребителей. В частности, в Киевской области — около 14,4 тысячи, в Харьковской — 5,5 тысячи, в Сумской — 5 тысячи, в Николаевской — 4 тысячи, в Житомирской — 2 тысячи, в Херсонской — 2 тысячи, в Донецкой — около 1, 4 тысячам, в Запорожской — 1 тысячи абонентов.

Газоснабжение восстановлено 6050 потребителям.

Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам.

Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

По состоянию на 26 марта в Украине оставались обесточенными более 1327 населенных пунктов, в целом более 863 тысяч потребителей.

Без газоснабжения остаются более 330 тысяч потребителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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