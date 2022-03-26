Треть миллиона украинцев остаются без газа — Finance.ua

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Треть миллиона украинцев остаются без газа

Сегодня 21:30Энергетика
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Треть миллиона украинцев остаются без газа
В течение пятницы газоснабжение было восстановлено для более 6 тысяч украинских потребителей, но без доступа к нему остается 330 тысяч украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение более 35,3 тысяч потребителей. В частности, в Киевской области — около 14,4 тысячи, в Харьковской — 5,5 тысячи, в Сумской — 5 тысячи, в Николаевской — 4 тысячи, в Житомирской — 2 тысячи, в Херсонской — 2 тысячи, в Донецкой — около 1, 4 тысячам, в Запорожской — 1 тысячи абонентов.
Газоснабжение восстановлено 6050 потребителям.
Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам.
Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.
По состоянию на 26 марта в Украине оставались обесточенными более 1327 населенных пунктов, в целом более 863 тысяч потребителей.
Без газоснабжения остаются более 330 тысяч потребителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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