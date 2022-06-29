ТРЦ в Киеве меняют правила работы после трагедии в Кременчуге — Finance.ua

ТРЦ в Киеве меняют правила работы после трагедии в Кременчуге Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

ТРЦ в Киеве меняют правила работы. Некоторые будут закрываться на вход. Такие изменения были введены после ракетного удара россиян по ТРЦ в Кременчуге, который не закрылся во время воздушной тревоги.

В частности, торгово-развлекательный центр Respublika Park во время воздушной тревоги не работает на вход.

«Во время воздушной тревоги просим персонал и посетителей срочно следовать в укрытие гражданской защиты», — говорится в сообщении.

Ближайшее бомбоубежище от Respublika Park находится на ст. м. Теремки.

Кроме того, в Lavina Mall сообщили о ближайшем бомбоубежище рядом с ТРЦ. Данное хранилище по адресу ул. Синеозерная 6 является официальным и предоставлено КГГА, как ближайшее к ТРЦ. По правилам каждый гражданин имеет свободный доступ к нему.

«Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги, сохраняйте информацию о ближайшем укрытие, переждите вероятную угрозу, а после отбоя — ждем вас снова в Lavina», — говорится в сообщении.

В ТРЦ DREAM сообщили, что во время воздушной тревоги сотрудники ТРЦ, Арендаторы, посетители должны спуститься на первый этаж ТРЦ, направляться до ближайших выходов и следовать в укрытие. Ближайшие укрытия находятся в метрополитене на станциях метро: «Оболонь», «Минская», «Героев Днепра». Все выходы ТРЦ во время воздушной тревоги открыты на выход.

Напомним, 27 июня российские войска нанесли ракетный удар ТРЦ «Амстор» в Кременчуге. Погибли 20 человек, пострадали 59.

После ракетного удара по ТЦ в Кременчуге в Киеве проверили все ТРЦ. Проверки касались соблюдения схемы эвакуации во время воздушной тревоги.

Українські Новини По материалам:

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