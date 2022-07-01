«Транспорт будущего»: представлен концепт летающего отеля Sky Cruise (видео) — Finance.ua
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«Транспорт будущего»: представлен концепт летающего отеля Sky Cruise (видео)

Технологии&Авто
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«Транспорт будущего»: представлен концепт летающего отеля Sky Cruise (видео)
«Транспорт будущего»: представлен концепт летающего отеля Sky Cruise (видео)
Sky Cruise — это летающий отель на атомной энергии, созданный Хашемом Аль-Гайли, йеменским инженером, который представил свое видение самолета с искусственным интеллектом, способного перевозить до 5000 пассажиров и полностью изменить индустрию отелей и авиации.
Создатель проекта вдохновлялся картинами художника Тони Холмстена. Концепция и визуализация выполнены самим Хашемом Аль-Гайли. По его задумке, Sky Cruise будет оснащен 20 ядерными двигателями на основе ядерного синтеза, что решит вопрос выбросов углекислого газа в атмосферу. Также самолёту не нужны пилоты. Хотя Sky Cruise будет управлять система искусственного интеллекта, человек сможет взять на себя управление в любое время.
В видеоролике Аль-Гайли подробно рассказывает о Sky Cruise, который сможет оставаться в воздухе в течение нескольких лет без необходимости в посадке. Доставка пассажиров и различных грузов будет выполняться коммерческими рейсами из аэропортов по всему миру. Как именно это будет реализовано, показано ниже.
«Транспорт будущего»: представлен концепт летающего отеля Sky Cruise (видео)
Аль-Гайли назвал самолет, который будет включать в себя панорамный зал с 360-градусным обзором неба, «транспортом будущего». Зал будет соединен лифтом с главной развлекательной площадкой, на которой будут расположены торговые центры, спортивные центры, бассейны, рестораны, бары, детские площадки, театры и кинотеатры. Также будет отдельный зал для деловых встреч и особых случаев, таких как свадьбы.
Турбулентность также не будет проблемой, поскольку самолета использует искусственный интеллект для обнаружения и предотвращения воздушной турбулентности. При обнаружении вибраций система автоматически генерирует антивибрацию, которая работает аналогично технологии шумоподавления, позволяя Sky Cruise легко преодолевать зону турбулентности.
По материалам:
BIN
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