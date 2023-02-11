Трафик европейских аэропортов за год вырос вдвое, но все еще ниже доковидного уровня — Finance.ua
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Трафик европейских аэропортов за год вырос вдвое, но все еще ниже доковидного уровня

Фондовый рынок
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В 2022 году трафик в европейских аэропортах вырос на 98% по сравнению с 2021 годом — до 1,94 млрд пассажиров, но все же был на 21% ниже наблюдавшегося в 2019 году уровня до эпидемии COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Международный совет аэропортов Европы сообщил, что только 27% аэропортов континента полностью восстановились до доковидного уровня.
«Это еще не полное восстановление. В 2022 году в европейских аэропортах все еще не хватало 500 млн пассажиров по сравнению с тем, что было до начала пандемии», — заявил генеральный директор ACI Оливье Янковец.
Он добавил, что несмотря на неопределенность в этом году в связи с войной рф против Украины и давление на предложение из-за сокращения пропускной способности авиакомпаний во время пандемии, перспективы перевозок улучшаются, а проблемы спроса «слегка слабеют» с открытием Китая. Кроме того, снижаются опасения рецессии в Европе и замедляется инфляция.
Среди пяти наиболее загруженных аэропортов Европы — самых больших с ростом трафика на 114%, но падением на 22,6% по сравнению с уровнем 2019 года — ассоциация называет Стамбул, лондонский аэропорт «Хитроу», парижский «Шарль де Голль», амстердамский «Схипхол» и Мадрид. ACI отмечает изменение по сравнению с 2021 годом, когда в первой пятерке доминировали Турция и россия.
По данным ACI, среди тех, кто полностью восстановил свои объемы в 2019 году, 90% были небольшими и региональными аэропортами благодаря спросу на отдых, эффективности лоукостеров и отсутствию связи с Азией.
По материалам:
РБК-Україна
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