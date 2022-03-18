Toyota возобновляет работу в Украине — Finance.ua

Toyota возобновляет работу в Украине

Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

Toyota возобновляет работу в Украине

Компания Toyota возобновляет деятельность официальных дилерских центров в Украине.

Об этом сообщает пресс- служба компании

«Компания понимает необходимость дальнейшего экономического развития, поэтому возобновляет свою деятельность в Украине с соблюдением необходимых мер безопасности для сотрудников и посетителей. В частности, в некоторых регионах вернутся к работе официальные дилерские центры», — говорится в сообщении.

Также приводится список открытых дилерских центров.

В Toyota отмечают, что компания активно вовлечена в оказание гуманитарной помощи пострадавшим в результате развязанной россией войны против Украины — своим украинским сотрудникам, их семьям и беженцам. Для них компания собирает финансовую помощь на сумму до 2,5 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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