Toyota раскрыла информацию о кроссовере C-HR нового поколения (фото) — Finance.ua

Toyota раскрыла информацию о кроссовере C-HR нового поколения (фото) Сегодня 23:34 — Фондовый рынок

Компания Toyota раскрыла информацию о кроссовере C-HR нового, второго по счету поколения. Согласно официальному заявлению, японская модель не будет выпускаться с двигателями внутреннего сгорания. При этом пока не подтверждены все моторы, предназначенные для новой Toyota C-HR 2024 года.

Согласно поступившей информации, японская новинка будет оснащаться исключительно гибридными установками. Сообщается, что кроссовер будет создан на базе платформы TNGA. Так что, учитывая сделанные заявления, можно предположить, что японская модель в плане техники будет приближена к последнему Prius. Это значит, что кроссоверы C-HR могут оснастить гибридом, основанным на 1,8-литровом моторе (фото: whichcar.com.au).

Однако не исключен и другой вариант развития японской модели. В частности, есть вероятность того, что Toyota укомплектует C-HR одним из двух доступных ей гибридов, каждый из которых базируется на 2-литровом моторе. В одной из модификаций кроссовер может получить аккумулятор емкостью 13,6 кВт*ч, что позволяет проезжать без подзарядки до 60 км. Отказ от версий по ДВС обусловлен растущим спросом на гибридные кроссоверы.

Список моторов, доступных в будущем C-HR, будет варьироваться в зависимости от рынка, на котором представлен кроссовер. Сам автомобиль, как предполагают многие, будет глубоко переработан как снаружи, так и изнутри. Но он сохранит нестандартную компоновку кузова со ступенчатой задней частью.

Впереди появится тонкая светодиодная оптика, сгибающаяся в районе капота. Точные сроки дебюта Toyota C-HR нового поколения пока не озвучены. Вероятно, автомобиль представят либо до конца текущего, либо в первой половине следующего года.

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uamotors По материалам:

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