Toyota представила обновленный Highlander в Европе — Finance.ua

Toyota представила обновленный Highlander в Европе Сегодня 03:38 — Технологии&Авто

Внедорожник Toyota Highlander дебютировал как модель 2023 года с новым двигателем, который заменит 3,5-литровый V6.

В мае 2020 года Toyota представила Highlander для европейского рынка, где сейчас это самая внедорожная модель бренда. Теперь внедорожник вступает в модельный 2023 год на Старом континенте, который приносит новый двигатель для определенных рынков, новые технологии и новые возможности настройки.

Как и американский Highlander 2023 года, модель для Европы получила новый 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, заменивший устаревший атмосферный 3,5-литровый V6.

Toyota отмечает, что новый двигатель выдает 269 лошадиных сил (198 киловатт), что на 4 л.с. (3 кВт) больше американской версии, поэтому максимальный крутящий момент должен составлять около 419 Ньютон-метров.

Несмотря на то что эти цифры несколько ниже по сравнению с предыдущим двигателем 3,5 V6, автопроизводитель обещает «высокую реакцию на ускорение и передачу крутящего момента».

Европейские покупатели также не будут рады услышать, что новый 2,4-литровый агрегат будет доступен только в Восточной Европе.

В западной части континента Highlander 2023 года будет продаваться с гибридной системой, которая использует 2,5-литровый бензиновый двигатель по циклу Аткинсона, который поддерживается передним и задним электродвигателями. Мощность системы составляет 248 л.с. (182 кВт) с соответствующими выбросами CO2 146 граммов на километр. Toyota говорит, что эти цифры представляют лучший баланс мощности и выбросов CO2 в сегменте.

Еще одно важное обновление для Highlander 2023 года в Европе — это появление большого 12,3-дюймового экрана для информационно-развлекательной системы.

Теперь эта технология имеет дополнительные функции, такие как облачная навигация с данными о дорожном движении в реальном времени, обновление программного обеспечения беспроводной связью, 3D-карта города, информация о местоположении камер фиксирования скорости и другие.

Все модели Highlander 2023 в Европе стандартно поставляются с панелью для беспроводной зарядки. Apple CarPlay — беспроводной, а подключение Android Auto возможно через кабель. Также можно дистанционно запирать и отпирать автомобили и активировать аварийную световую сигнализацию.

Toyota Highlander 2023 года уже доступен для заказа в регионе, первые поставки ожидаются в четвертом квартале года.

motorcar По материалам:

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