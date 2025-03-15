Toyota показала новый стильный кроссовер Crown Estate (фото) — Finance.ua
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Toyota показала новый стильный кроссовер Crown Estate (фото)

Технологии&Авто
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Toyota показала новый стильный кроссовер Crown Estate (фото)
Toyota показала новый стильный кроссовер Crown Estate (фото)
Новый кроссовер Toyota Crown Estate 2025 модельного года, несмотря на большие габариты, построен в рамках архитектуры TNGA — RAV4 и другие модели Toyota.
Автомобиль присоединится к премиальному сегменту в рамках линейки Crown. Но с привлекательной ценой это все-таки один из недорогих представителей сегмента.
Как сообщает Carscoops, Crown Estate фактически является копией Toyota Crown Signia, ранее поступившей в продажу в США.
Toyota показала новый стильный кроссовер Crown Estate (фото)
Дизайн машины практически не изменился. Сохранилась красивая передняя светотехника в стиле акулы-молота, которую уже примеряли на себя другие модели Crown, гибрид Prius и электромобили Toyota. Также дизайнеры сохранили длинную полоску задних фонарей.
Toyota показала новый стильный кроссовер Crown Estate (фото)
При длине кузова около 4,9 м новый кроссовер Crown Estate 2025 несколько компактнее крупного SUV Toyota Highlander. При этом новинка предложит всего два ряда кресел. Это позволило снабдить пассажиров дополнительным пространством в комфортном интерьере.
Гибридная силовая установка на основе 2,5-литрового бензинового двигателя выдает около 250 л. Комбинированный расход топлива — 5 л/100 км. Цена Toyota Crown Estate 2025 — от 42 900 долларов.
По материалам:
Обозреватель
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