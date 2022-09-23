Toyota навсегда прекращает производство на территории россии, — СМИ — Finance.ua
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Toyota навсегда прекращает производство на территории россии, — СМИ

Фондовый рынок
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Японский автоконцерн Toyota прекращает производство на территории россии. Завод в Санкт-Петербурге собирал автомобили в течение 15 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание «Коммерсантъ».
По данным источников, автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих на территорию россии. Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится.
Будет оптимизирован и московский офис концерна: его сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации — от 12 окладов. При этом компания не уходит из рф.
Производство Toyota в россии началось в 2007 году. Последние месяцы — с начала марта — завод автоконцерна в Шушарах находился в простое из-за логистических трудностей после вторжения россии в Украину.
На площадке в Санкт-Петербурге выпускались модели Camry и RAV4. Мощности рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.
Ранее сообщалось, что дочерняя компания Toyota, японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors, отказалась от планов по вводу в эксплуатацию своего российского завода в Химках Московской области.
По материалам:
Економічна Правда
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