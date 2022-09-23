Toyota навсегда прекращает производство на территории россии, — СМИ Вчера 20:34 — Фондовый рынок

Японский автоконцерн Toyota прекращает производство на территории россии. Завод в Санкт-Петербурге собирал автомобили в течение 15 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание « Коммерсантъ ».

По данным источников, автоконцерн так и не смог наладить поставки комплектующих на территорию россии. Теперь площадка будет законсервирована и впоследствии, возможно, продана, но выпуск Toyota на ней не возобновится.

Будет оптимизирован и московский офис концерна: его сотрудникам и штату завода предложат повышенные компенсации — от 12 окладов. При этом компания не уходит из рф.

Производство Toyota в россии началось в 2007 году. Последние месяцы — с начала марта — завод автоконцерна в Шушарах находился в простое из-за логистических трудностей после вторжения россии в Украину.

На площадке в Санкт-Петербурге выпускались модели Camry и RAV4. Мощности рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания Toyota, японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors, отказалась от планов по вводу в эксплуатацию своего российского завода в Химках Московской области.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.