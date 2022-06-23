Торговый счет Prime брокера RoboForex признали лучшим на глобальном рынке — Finance.ua

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Торговый счет Prime брокера RoboForex признали лучшим на глобальном рынке

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Торговый счет Prime брокера RoboForex признали лучшим на глобальном рынке
Торговый счет Prime брокера RoboForex признали лучшим на глобальном рынке
Международный брокер RoboForex получил награду «Best Prime Trading Account (Global)» в рамках премии Ultimate Fintech Awards 2022.
Церемония награждения состоялась 9 июня 2022 года и проходила в последний день выставки iFX EXPO, организаторами которой являются Ultimate Fintech. Международное сообщество трейдеров признало счет Prime от компании RoboForex лучшим в премиальном сегменте с точки зрения торговых условий и безопасности.
Торговый счет Prime от RoboForex:
  • Спреды: от 0 пунктов
  • Минимальный объем ордера: 0.01
  • Комиссия: 10 USD за 1 млн USD торгового оборота
  • Кредитное плечо: до 1:300
Вот уже почти десять лет команда Ultimate Fintech объединяет профессионалов в области трейдинга и финансовых технологий. Клиенты, партнеры и трейдеры выбирали лучших брокеров 2022 года с помощью системы открытого голосования. Награды подразделялись на различные категории: Global Awards, Regional Awards и B2B Awards. Как следует из названия, глобальные и региональные награды определяют победителей исходя из масштабов бизнеса номинантов, в то время как B2B награды относятся к категориям предоставления определенных услуг.
Роберт Стивенсон, директор по развитию RoboForex: «Наши Prime счета предназначены для „продвинутых“ трейдеров. Они обладают лучшими торговыми условиями, доступными в компании. Считаем своим достижением тот факт, что сообщество трейдеров выбрало именно этот счет в качестве лучшего на глобальном рынке. Благодарим всех, кто отдал свой голос за нас

Открыть торговый счет

По материалам:
RoboForex
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