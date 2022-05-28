Топливный кризис: в Киеве начато более 120 проверок АЗС — Finance.ua
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Топливный кризис: в Киеве начато более 120 проверок АЗС

Сегодня 16:00Энергетика
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На сегодняшний день более 120 проверок АЗС открыты и проводятся расчеты по начислению за чрезмерную стоимость бензина.
Об этом сообщил начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, добавив, что на сегодняшний день цены на бензин в столице стабилизировались.
«В Киеве стабилизировалась ситуация с ценой на бензин. На прошлой неделе она была 65-70 грн, а на сегодня уже 52-57, не выше. Заправочные станции выдают бензин по талонам и за наличные, но бензин на сегодняшний день ограничен в Киеве. Очереди резко уменьшились. На сегодняшний день более 120 проверок АЗС открыто и проводятся расчеты по начислению за чрезмерную стоимость бензина. Проверки будут продолжаться на следующей неделе», — рассказал Рубан.
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По его словам, на этой неделе были обнаружены две автозаправочные станции, работавшие вообще без документов.
«Одна из них департаментом благоустройства уже демонтирована», — сказал Рубан.
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По материалам: РБК-Україна
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