Топливный кризис: в Киеве начато более 120 проверок АЗС — Finance.ua

Топливный кризис: в Киеве начато более 120 проверок АЗС

Сегодня 16:00 — Энергетика

На сегодняшний день более 120 проверок АЗС открыты и проводятся расчеты по начислению за чрезмерную стоимость бензина.

Об этом сообщил начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, добавив, что на сегодняшний день цены на бензин в столице стабилизировались.

«В Киеве стабилизировалась ситуация с ценой на бензин. На прошлой неделе она была 65-70 грн, а на сегодня уже 52-57, не выше. Заправочные станции выдают бензин по талонам и за наличные, но бензин на сегодняшний день ограничен в Киеве. Очереди резко уменьшились. На сегодняшний день более 120 проверок АЗС открыто и проводятся расчеты по начислению за чрезмерную стоимость бензина. Проверки будут продолжаться на следующей неделе», — рассказал Рубан.

По его словам, на этой неделе были обнаружены две автозаправочные станции, работавшие вообще без документов.

«Одна из них департаментом благоустройства уже демонтирована», — сказал Рубан.

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