Топ-богачи мира обеднели на $144 млрд с начала года — Finance.ua

Топ-богачи мира обеднели на $144 млрд с начала года

Сегодня 18:04 — Мир

Топ-богачи мира обеднели на $144 млрд с начала года

Три самых богатых человека мира — Илон Маск, Джефф Безос и Бернар Арно — с начала года в сумме потеряли $144,3 млрд. А самые богатые американцы — Маск, Безос и Билл Гейтс — суммарно потеряли состояние на $115 млрд.

В рейтинге самых богатых людей мира они занимают первое, второе и четвертое место, а Арно — третье. Об этом свидетельствуют данные Индекса миллиардеров от Bloomberg

Так, к концу мая состояние основателя Tesla и Spаce X Илона Маска оценивалось в $224 млрд, «отца» Amazon Джеффа Безоса — в $139 млрд, а создателя Microsoft Билла Гейтса — в $23 млрд. С начала года Безос потерял $53,2 млрд, Маск — $46,4 млрд, Гейтс — $15,1 млрд.

Глава французского конгломерата LVMH Бернар Арно с января потерял $44,7 млрд. По состоянию на 30 мая его состояние оценивается в $133 млрд.

Таблица: Bloomberg

Единственным из пятерки главных богачей планеты, кто смог увеличить свое состояние в 2022 году, стал Уоррен Баффетт. С начала года его состояние увеличилось на $6,54 млрд, до $115 млрд.

При этом, по данным Oxfam , самые высокие прибыли в начале 2022 года получали компании в энергетическом секторе, пищевой промышленности и фармацевтической отрасли. По данным аналитиков, общее состояние миллиардеров мира в настоящее время эквивалентно 13,9% мирового ВВП.

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